Sigmar Gabriel sagt zweite Reise als Außenminister wegen Krankheit ab

Die News des Tages im Überblick:

+++ 9.35 Uhr: Mexiko offen für Mauer-Finanzierung durch Drogenkartelle +++

Die mexikanische Regierung hat sich offen für Überlegungen in Washington gezeigt, die Kosten für den geplanten Bau einer Grenzmauer den Drogenkartellen aufzubürden. Es stelle "ohne Zweifel einen positiven Fortschritt" dar, wenn nun im Weißen Haus darüber geredet werde, die Kosten nicht dem mexikanischen Staat in Rechnung zu stellen, sagte Außenminister Luis Videgaray im Fernsehsender Televisa. "Das ist ein Signal, das man meiner Ansicht nach begrüßen sollte." Mexikos Außenminister reagierte damit auf Äußerungen des neuen Stabschefs im Weißen Haus, Reince Priebus. Dieser hatte am Sonntag in einem Fernsehinterview verschiedene Möglichkeiten genannt, wie das Milliardenprojekt an der Grenze finanziert werden könnte - neben einem Strafzoll für mexikanische Produkte erwähnte Priebus dabei auch die mexikanischen Drogenkartelle, die zur Finanzierung herangezogen werden könnten.

++ 9.34 Uhr:"Fake News" ist Anglizismus des Jahres 2016 +++

Der Begriff "Fake News" ist zum Anglizismus des Jahres 2016 gekürt worden. Neben der "überwältigenden und anhaltenden öffentlichen Präsenz" fülle der Begriff eine Lücke im deutschen Wortschatz, teilte die Jury um den Berliner Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch (Freie Universität Berlin) am Dienstag zur Begründung mit. Auf den Plätzen folgen demnach die Substantive "Darknet" und "Hate Speech".

"Fake News" wird im Englischen den Angaben zufolge etwa seit dem Ende des 19. Jahrhunderts verwendet: Damals seien bewusste Falschmeldungen in Zeitungen ab und an so bezeichnet worden. Mit zunehmender Relevanz der sozialen Medien wurde die Wendung zunehmend für Phänomene wie erfundene Promi-Tode genutzt. Dahinter steckte die Absicht, Menschen auf bestimmte Internetseiten zu locken oder sie in die Irre zu führen, so die Jury. Im Deutschen nannte man dies zunächst "Hoax".

Breit durchgesetzt habe sich der Ausdruck "Fake News" seit November 2016 und Donald Trumps Erfolg bei den US-Präsidentschaftswahlen. Angeblich sollen ihm gefälschte Nachrichten zum Wahlsieg verholfen haben.

+++ 8.50 Uhr: US-Einreiseverbot soll nicht für internationale Sportevents gelten +++

Sportler und Funktionäre aus den vom US-Einreiseverbot betroffenen Ländern sollen Ausnahmegenehmigungen für die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen in den USA erhalten. Die US-Regierung habe angekündigt, in dieser Frage mit dem Nationalen Olympischen Komitee der USA (USOC) zusammenzuarbeiten, teilte das USOC mit. Zugleich betonten die USOC-Spitzen Larry Probst und Scott Blackmun, die olympische Bewegung sei - wie die Vereinigten Staaten von Amerika - unter anderem auf dem Prinzip der Vielfalt gegründet.





+++ 8.43 Uhr: Ryanair hat "keine Zeit" zur Entwicklung von Langstreckenprogramm +++

Die irische Billigfluglinie Ryanair hat nicht mehr vor, Langstreckenflüge über den Atlantik anzubieten. "Wir sind zu beschäftigt damit, zu wachsen. Ich habe keine Zeit mehr für Transatlantikflüge", sagte Firmenchef Michael O'Leary dem "Handelsblatt". Ryanair wolle sich auf die europäische Kurzstrecke konzentrieren und habe dafür viele Flugzeuge bestellt. "Wir bekommen quasi jede Woche eine neue Maschine geliefert", sagte O'Leary. Der Manager erläuterte auch seine Vision für die Gestaltung von Ticketpreisen: "Eines Tages sollen alle Tickets bei uns kostenlos sein", sagte er. "Wir werden das vielleicht nie erreichen, aber das ist zumindest unser Ziel." Ihr Geld solle die Fluggesellschaft dann mit Zusatzleistungen machen, etwa Snacks und Internet an Bord sowie Werbung. Ryanair ist nach Passagierzahlen die größte Airline Europas. Im vergangenen Jahr transportierte das Unternehmen 117 Millionen Menschen.

+++ 8.40 Uhr: Sigmar Gabriel sagt zweite Reise als Außenminister wegen Krankheit ab +++

Außenminister Sigmar Gabriel hat seinen Antrittsbesuch in Brüssel wegen einer Erkrankung kurzfristig abgesagt. Weitere Einzelheiten gab das Auswärtige Amt zunächst nicht bekannt. Nach dpa-Informationen hat er sich bei seiner Tochter mit einer fiebrigen Infektion angesteckt. Gabriel wollte in Brüssel bei seiner zweiten Auslandsreise als Außenminister Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini treffen. Der Besuch war erst am Montag offiziell angekündigt worden und wurde heute nur zwei Stunden vor dem geplanten Abflug abgesagt. Am Samstag war der scheidende SPD-Chef keine 24 Stunden nach seinem Amtsantritt bereits nach Paris gereist.





+++ 8.31 Uhr: Zehn Menschen nach Wohnungsbrand in Bremerhaven in Krankenhäusern behandelt +++

Nach einem Brand in einem Bremerhavener Mehrfamilienhaus sind am Montagabend zehn Bewohner in Krankenhäuser gebracht worden. Insgesamt habe der Rettungsdienst 17 Menschen versorgt, teilte die Feuerwehr mit. Demnach hatte eine Wohnung im Erdgeschoss gebrannt, es kam zu starker Rauchentwicklung. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Wohnung bereits vollständig, die Flammen erreichten bereits die Fenster der darüber liegenden Wohnung und des Treppenhauses. Die Einsatzkräfte lösten Großalarm aus und retteten alle Bewohner aus dem Haus. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Im Einsatz waren insgesamt 70 Rettungskräfte, darunter auch drei Notärzte.

+++ 7.09 Uhr: Glatteis-Unfälle in Teilen Deutschlands +++

Glatteis hat in der Osthälfte Deutschlands viele Autofahrer rutschen lassen, in mehreren Bundesländern kam es zu Unfällen. In Niederbayern zählte die Polizei in der Nacht zum Dienstag 40 Unfälle: Mehrere Autos kamen bei glatten Straßen von der Fahrbahn ab oder rutschten gegen andere Fahrzeuge. Fünf Menschen wurden dabei leicht verletzt. Die A3 musste in Richtung Regensburg wegen eines Lkw-Unfalls für mehr als eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis in Teilen Bayerns. In vielen Kreisen in Niederbayern, Oberbayern und in der Oberpfalz wurde der Unterricht abgesagt. Auch die Polizei im Nordosten Deutschlands meldete mehrere Behinderungen und Unfälle. In Mecklenburg-Vorpommern kam es zu insgesamt 29 Zusammenstößen. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. Auch in Thüringen und in Teilen Sachsens kam es vereinzelt zu Kollisionen.

+++ 6.04 Uhr: Studie: Brexit treibt Investoren nach Deutschland +++

Das Brexit-Votum und die in der Folge befürchteten Auswirkungen auf den Freihandel erhöhen die Attraktivität von Deutschland für Investoren. In einer Umfrage sahen 40 Prozent der ausländischen Firmen Deutschland als attraktiven Investitionsstandort, das waren zwei Prozentpunkte mehr als noch vor einem Jahr, wie aus einer Untersuchung der Unternehmensberatung Ernst & Young hervorgeht. Für mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Firmen, die bislang in Großbritannien aktiv sind, wäre Deutschland ein bevorzugtes Ziel außerhalb des Vereinigten Königreichs.

+++ 5.09 Uhr: Gauland gibt AfD-Spitzenposten in Brandenburg für Bundestagswahl auf +++

Brandenburgs AfD-Chef Alexander Gauland will im Frühjahr seine Spitzenämter im Land aufgeben, um sich auf die Bundestagswahl zu konzentrieren. "Beim Landesparteitag im April trete ich nicht mehr an", sagte er der "Bild"-Zeitung. Der 75-Jährige ist Vorsitzender von Landespartei und Landtagsfraktion. In beiden Ämtern will ihm dem Zeitung zufolge sein bisheriger Stellvertreter Andreas Kalbitz nachfolgen. Er wird zum rechtsnationalen Flügel der AfD gerechnet.

+++ 3.21 Uhr: Falscher Polizist erbeutet mehrere Tausend Euro von Seniorin +++

Ein als falscher Polizist aufgetretener Trickbetrüger hat einer Seniorin mehrere Tausend Euro abgenommen. Der Mann brachte die Frau aus Stolberg bei Aachen in einem Telefongespräch dazu, das Geld von ihrem Konto abzuheben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er hatte der 78-Jährigen glaubhaft versichert, dass es sich um Falschgeld handle und sie sich strafbar mache, wenn sie es nicht der Polizei zur Prüfung überlasse. Anschließend holte er das Bargeld bei der Seniorin zuhause ab und machte sich mit der Beute davon. Nach Polizeiangaben handelte es sich um eine fünfstellige Summe.

+++ 3.12 Uhr: Deutsche Urlauberin in Neuseeland vermisst +++

In Neuseeland wird eine deutsche Urlauberin vermisst. Die 19-Jährige verschwand nach Angaben der Polizei vom Dienstag in der Nähe des Mount Taranaki, eines 2518 Meter hohen Vulkans auf der neuseeländischen Nordinsel, wo sie mit einer Freundin wandern war. Die mit einem Hubschrauber unterstützte Suche brachte zunächst jedoch keinen Erfolg.

+++ 2.30 Uhr: Arnstein wartet auf Obduktionsergebnis nach Tod der sechs Teenager +++

Nach dem Tod von sechs jungen Menschen in einer Gartenlaube im unterfränkischen Arnstein warten die Trauernden nun auf das Obduktionsergebnis. Woran die feiernden 18- und 19-Jährigen gestorben sind, ist nach wie vor unklar. Nur ein Gewaltverbrechen hatte die Polizei unmittelbar nach dem Leichenfund am Sonntagvormittag schon ausgeschlossen. Ob heute Ergebnisse zu erwarten sind, ist aber zweifelhaft. Mehrere Tage könne es dauern, bis die Todesursache sicher ermittelt sei, hatte ein Polizeisprecher gesagt.



Derweil versucht das 8000-Einwohner-Städtchen, mit dem tragischen Vorfall fertig zu werden. Am Montagabend gedachten Angehörige und Freunde in einer ökumenischen Trauerstunde der Opfer. Medien wurden gebeten, der Veranstaltung fernzubleiben. Der Vater eines Geschwisterpaares hatte die sechs Teenager - fünf Männer und eine Frau - gefunden. Er hatte sich Sorgen gemacht, weil er weder von seinem Sohn noch von seiner Tochter etwas gehört hatte. Als er zu der abgelegenen Laube der Familie kam, machte er den grausigen Fund.

+++ 1.36 Uhr: Deutsche Bank zahlt Millionenstrafe in russischer Geldwäsche-Affäre +++

Die Deutsche Bank hat sich mit der New Yorker Finanzaufsicht auf einen millionenschweren Vergleich im russischen Geldwäsche-Skandal geeinigt. Das Institut zahle ein Bußgeld in Höhe von 425 Millionen Dollar, teilte das New York State Department of Financial Services am Montagabend mit.

Kunden der Deutschen Bank sollen der Behörde zufolge über die Finanzplätze Moskau, New York und London rund zehn Milliarden Dollar an Rubel-Schwarzgeld aus Russland gewaschen haben. Das Institut habe wegen Aufsichtsversagen über Jahre zahlreiche Gelegenheiten ungenutzt gelassen, das Komplott zu bemerken und zu unterbinden, so das DFS.

+++ 0.40 Uhr: Anklage wegen sechsfachen Mordes nach Angriff auf Moschee in Québec +++

Der mutmaßliche Attentäter von Québec, der in einer Moschee sechs Menschen erschossen und 19 weitere verletzt haben soll, muss sich wegen sechsfachen Mordes und fünffachen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Die Polizei kündigte diese Anklage in elf Punkten am Montag in der kanadischen Provinzhauptstadt an. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um den 27 Jahre alten Alexandre Bissonnette aus einem Vorort Québecs. Ein weiterer Verdächtiger, der nach der Attacke am Sonntagabend vorübergehend festgenommen war, wurde wieder auf freien Fuß gesetzt und wird in dem Fall nur noch als Zeuge behandelt.