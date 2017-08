Zweijähriger stirbt nach Sturz aus dem Fenster

Die wichtigsten Nachrichten des Tages im stern-Newsticker.

+++ 19.01 Uhr: Kolumbiens Präsident erklärt Konflikt mit Farc-Rebellen für beendet +++

Nach der vollständigen Entwaffnung der Farc-Guerilla hat Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos den Konflikt mit den linksgerichteten Rebellen offiziell für beendet erklärt. "Mit dieser Waffenabgabe endet der Konflikt wirklich und im Leben unserer Nation beginnt eine neue Ära", sagte Santos, nachdem die letzten Waffen aus den Entwaffnungszentren abgezogen worden waren. Die Entwaffnung war Teil des historischen Friedensabkommens vom vergangenen Jahr.





+++ 17.14 Uhr: Zweijähriger stirbt nach Sturz aus Fenster +++

Ein zwei Jahre alter Junge ist in Gelsenkirchen aus einem Fenster im dritten Stock gestürzt und kurz danach gestorben. Das Kind erlag trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen noch am Unfallort seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. "Wir gehen derzeit von einem Unglücksfall aus", sagte ein Sprecher. Wie das Kind am Montagabend aus dem Fenster der elterlichen Wohnung fallen konnte, werde noch untersucht. Die Eltern seien traumatisiert.



+++ 17.06 Uhr: Geklautes Fahrrad nach mehr als 25 Jahren wieder da +++

Mehr als 25 Jahre nach dem Diebstahl eines Fahrrads ist das Gefährt seinem Besitzer zurückgegeben worden. Ende Juni war das Rad in Eppelheim in Baden-Württemberg gefunden worden, wie die Polizei in Mannheim mitteilte. Es sei eine umfassende Recherche notwendig gewesen, um über die sogenannte Codiernummer des Fahrrads den Besitzer zu finden. An der hinterlegten Adresse lebten noch die Eltern, die dann den Kontakt zu ihrem mittlerweile 40-jährigen Sohn herstellten. Der Mann hatte den Diebstahl vor einem Vierteljahrhundert angezeigt. In welchem Zustand das Rad war, dazu gab es zunächst keine Angaben.





+++ 16.42 Uhr: Ruhelose Friedensglocke bringt Tübinger um den Schlaf +++

Eine ruhelose Friedhofsglocke hat in Tübingen zahlreiche Anwohner um den Schlaf gebracht. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte das Gebimmel in der Nacht zum Dienstag drei Stunden gedauert, bevor die Friedhofsverwaltung die ungewöhnliche Störung abstellen konnte. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben nichts ausrichten, da die Kapelle mit der Glocke verschlossen war. Schließlich schaltete ein Verantwortlicher die Glocke per Fernbedienung ab. Ursache war vermutlich ein Garagenöffner: Er hatte ein Signal auf der gleichen Frequenz wie die Fernbedienung der Glocke gesendet und das Gebimmel so aktiviert. Das System soll nun geprüft werden, damit eine solche Panne nicht erneut passiert.

+++ 15.22 Uhr: Uralte Eiche auf Madeira stürzt um und erschlägt zwölf Menschen +++

Ein umstürzender Baum hat bei einem religiösen Fest auf der portugiesischen Ferieninsel Madeira hat laut örtlichen Medien mehrere Menschen getötet und viele weitere verletzt. Der portugiesische Staatssender RTP sprach von elf Toten und 35 Verletzten. Die Zeitung "Diário de Notícias da Madeira" meldete unter Berufung auf Rettungskräfte vor Ort zwölf Todesopfer und 15 Verletzte. Der Fernsehsender SIC Notícias berichtete, um die Mittagszeit sei eine 200 Jahre alte Eiche auf eine Menge von Gläubigen gestürzt, die vor einer Kirche Kerzen entzündeten. Das Unglück ereignete sich an einem von zahlreichen alten Bäumen umringten Brunnen im Botanischen Garten, etwa fünf Kilometer vom Zentrum der Inselhauptstadt Funchal entfernt. Das sogenannte Monte-Fest lockt jedes Jahr im August zahlreiche Besucher an.

+++ 14.09 Uhr: Sachsen kann Waffenverbotszonen einrichten +++

In Sachsen können künftig Waffenverbotszonen eingerichtet werden. Eine entsprechende Verordnung hat das Kabinett beschlossen, wie das Innenministerium in Dresden mitteilte. Es gehe um Bereiche, in denen gehäuft Straftaten unter Waffeneinsatz begangen werden, wie Raub, Körperverletzungen, Bedrohungen und Sexualdelikte. Sicherheitsbehörden und Kommunen müssen noch entscheiden, wo und in welchem Umfang Waffenverbotszonen eingerichtet werden und ob es zeitliche Einschränkungen gibt. Die Polizei hat dann die Möglichkeit, in solchen Zonen nach Polizeirecht zu kontrollieren und auch Durchsuchungen vorzunehmen. Bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu 10.000 Euro.



Bisher gibt es bundesweit nur wenige solcher Zonen. Hamburg hatte 2007 als erstes Bundesland Waffenverbotsgebiete rund um die Reeperbahn und am Hansaplatz nahe des Hauptbahnhofs eingerichtet. Dort ist es verboten, Schusswaffen, Messer, Reizgas und andere Waffen mit sich zu führen. Auch in Bremen ist seit 2014 in einer eingegrenzten Zone rund um die Diskomeile das Führen von Waffen zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens verboten.

+++ 14.08 Uhr: Macron verklagt Fotografen wegen Belästigung am Urlaubsort +++

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Klage gegen einen Fotografen eingereicht. Der Mann sei Macron mehrfach auf einem Motorrad gefolgt und in das Areal seines Ferienanwesens eingedrungen, wie Élyséekreise der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Der Präsident klage wegen Belästigung und versuchter Verletzung der Privatsphäre, hieß es. Macron war letzte Woche erstmals seit Amtsübernahme im Mai in den Urlaub gereist. Der 39-Jährige und seine Frau Brigitte verbringen die Ferien nach Medienberichten in Marseille. Laut "Journal du Dimanche" sind die Macrons in einem Haus mit einem großen Schwimmbecken untergekommen. Offiziell gibt es dazu keine Informationen.



Macrons Verhältnis zu den Medien gilt als gelegentlich gespannt. Im Mai hatte sich der Élyséepalast explizit zur Pressefreiheit bekannt, nachdem sich Journalistenvereinigungen und Medien über die Auswahl von Reportern für eine Präsidentenreise beschwert hatten.

+++ 14.02 Uhr: Intercity mit Steinen beworfen +++

Unbekannte haben einen Intercity auf der Strecke Leipzig-Berlin mit Steinen beworfen. Reisende wurden bei dem Vorfall bei Bergwitz in Sachsen-Anhalt am Montag nicht verletzt, wie die Bundespolizei heute in Magdeburg mitteilte. Eine Tür und eine Scheibe seien beschädigt worden. Der Zug musste nicht anhalten, in Berlin wurde er anschließend untersucht. Dabei wurde ein Stein gefunden. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

+++ 13.49 Uhr: Starker Wind facht Brände in Griechenland an +++

Die Waldbrände in Griechenland werden durch Wind mit Geschwindigkeiten von 40 bis 50 km/h weiter angefacht. Die größten Sorgen bereiten laut Feuerwehr die Brände an der Küste nahe Athen, im Westen der Halbinsel Peloponnes sowie auf der Ferieninsel Zakynthos im Ionischen Meer, wo binnen 24 Stunden 22 Brände ausbrachen, einige davon mutmaßlich absichtlich gelegt. Die Armee wurde nach Kalamos, 45 Kilometer östlich von Athen, entsandt, um ein seit Sonntag wütendes Feuer zu bekämpfen. Mindestens fünf Anwesen seien bereits niedergebrannt und mehrere weitere Häuser evakuiert worden, teilten die Behörden mit. Die Rauchschwaden des Brandes zogen bis nach Athen.

Angesichts hoher Temperaturen und Trockenheit leiden auch andere südeuropäische Regionen unter Waldbränden. Betroffen ist insbesondere Portugals Zentrum, aber auch im Südosten Frankreichs und auf der französischen Ferieninsel Korsika wüten weiterhin die Flammen.

+++ 13.26 Uhr: Familie von verdurstetem US-Häftling verklagt Sheriff +++

Die Familie eines im Gefängnis verdursteten Afroamerikaners hat einen ebenfalls schwarzen Sheriff verklagt. Terrill Thomas habe im April 2016 während seiner Haft in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin sieben Tage lang keine Flüssigkeit von Sheriff David Clarke und den Strafvollzugsbeamten bekommen, so der Vorwurf. "Er verdurstete buchstäblich." Diese Art des Flüssigkeitsentzugs sei weitverbreitete Praxis mit vollem Wissen und der Zustimmung des Sheriffs gewesen, erklärten die Anwälte der Familie. Der 38 Jahre alte Thomas war in Haft gekommen, nachdem er erst jemanden angeschossen hatte und danach in einem Casino weitere Schüsse abgegeben hatte. Er litt unter einer bipolaren Störung. Wasser wurde ihm im Gefängnis laut Zeugenaussagen verwehrt, weil er zu laut gewesen sei. Er verlor 16 Kilogramm Gewicht und soll vor seinem Tod am 24. April 2016 um Wasser gebettelt haben.

Sheriff Clarke untersteht das Gefängnis in Milwaukee. Er hatte US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf unterstützt und im Mai von Trump einen Posten im Ministerium für Innere Sicherheit angeboten bekommen, diesen jedoch abgelehnt.

+++ 13.08 Uhr: Air Berlin meldet Insolvenz an +++

Die Fluggesellschaft Air Berlin hat Insolvenzantrag gestellt. Nachdem Hauptaktionär Etihad erklärt habe, keine weitere finanzielle Unterstützung zur Verfügung zu stellen, sei man "zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Air Berlin PLC keine positive Fortbestehensprognose mehr besteht", teilte die Fluggesellschaft am Dienstag mit. Der Flugverkehr soll zunächst weitergehen. Laut der Nachrichtenagentur AFP hat die Bundesregierung der Airline einen Übergangskredit von 150 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.





+++ 12.56 Uhr: 13-Jährige zweimal an einem Tag beraubt +++



Ein 13 Jahre altes Mädchen ist in Berlin zweimal an einem Tag überfallen und beraubt worden. Nach Polizeiangaben schlugen drei Jungen im Alter von 13, 14 und 18 Jahre sowie ein 16 Jahre altes Mädchen solange an die Wohnungstür des Mädchens, bis dieses öffnete. Dann drängten sie gewaltsam in die Wohnung und nahmen unter anderem den Tretroller des Kindes mit.



Am Abend traf die 13-Jährige an einem S-Bahnhof erneut auf die Vier - diesmal nahmen sie ihr die Geldbörse weg. Der Vater des Opfers alarmierte die Polizei, die die jungen Täter in der Nähe aufgriff. Dabei wehrte sich der 18-Jährige heftig, laut Polizei musste er gefesselt werden.

+++ 12.24 Uhr: Australischer Rad-Olympiasieger Wooldridge mit 39 gestorben +++



Der australische Radsport trauert um Olympiasieger Stephen Wooldridge. Wie das Olympische Komitee Australiens (AOC) mitteilte, starb der frühere Bahnradsportler im Alter von nur 39 Jahren. "Stephen war ein außergewöhnlicher Radsportler und Olympiasieger, an den man sich immer erinnern wird", sagte AOC-Präsident John Coates. Über die Hintergründe von Wooldriges Tod machte das AOC keine weiteren Angaben.



Den größten Erfolg seiner Laufbahn feierte Wooldridge bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen, wo er als Teilnehmer am Vorlauf zum Olympia-Gold in der Mannschaftsverfolgung beitrug. In der gleichen Disziplin holte Wooldridge in den Jahren 2002, 2003, 2004 und 2006 auch den Weltmeister-Titel.

+++ 12.15 Uhr: Raste nahe Paris in eine Pizzeria: Autofahrer unter Medikamenteneinfluss +++



Der Autofahrer, der in der Nähe von Paris in eine Pizzeria gerast ist und dabei ein Mädchen getötet hat, stand nach Angaben aus Justizkreisen während der Tat offenbar unter starkem Medikamenteneinfluss. Der Täter habe gegenüber der Polizei eingeräumt, dass er vor der Tat "eine große Menge an Medikamenten" eingenommen habe, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Justizkreisen. Zur Klärung des Tatmotivs habe die Aussage des Mannes aber nicht beigetragen, hieß es weiter.

+++ 11.34 Uhr: Leck an Gefahrguttransporter - Großeinsatz auf Autobahn in Brandenburg +++



Auf der Autobahn 24 bei Walsrode in Brandenburg ist ein Gefahrguttransporter mit Salpetersäure Leck geschlagen. Die Säure sei ausgetreten und auf die Fahrbahn und ins Erdreich gelangt, zudem habe sich eine Gaswolke gebildet, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Bislang seien wegen der Wolke 13 Anwohner aus nahe gelegenen Häusern in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde zunächst niemand. Salpetersäure wirkt ätzend.

Nach Polizeiangaben bemerkte der Fahrer des Transporters mit 23 Tonnen Salpetersäure an Bord am Montagabend, dass einer der beiden Tanks mit 11.000 Litern Säure ein Leck hatte. Er informierte demnach die Polizei. Die Feuerwehr war am Morgen mit 140 Einsatzkräften vor Ort, die Autobahn war in beiden Richtungen zwischen Neuruppin und Herzsprung gesperrt. Nicht ausgeschlossen war, dass weitere Anwohner ihre Häuser verlassen müssen. Unklar war zunächst, wodurch das Leck entstand.



+++ 11.31 Uhr: 88-Jähriger wendet auf Autobahn in Bayern - tot +++

Nach dem Unfall durch einen Geisterfahrer auf der Autobahn 96 bei Buchloe in Bayern ist der 88 Jahre alte Unfallverursacher im Krankenhaus gestorben. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Zunächst hatte die Polizei bei ihnen nur von leichten Verletzungen gesprochen.



Der 88 Jahre alte Geisterfahrer aus dem nördlichen Ostallgäu war zuerst in korrekter Richtung auf die Autobahn gefahren. Kurz darauf wendete er jedoch und fuhr mehrere hundert Meter in die falsche Richtung. Wenige Augenblicke später kam es zu dem Unfall. Das Auto des Geisterfahrers stieß mit einem entgegenkommenden Wagen auf der linken Spur zusammen. Ein weiteres Auto auf der rechten Spur konnte noch ausweichen.

+++ 11.16 Uhr: DFB ermittelt nach Fan-Krawallen gegen Rostock und Hertha +++



Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes hat nach den Fan-Krawallen am Montagabend in Rostock Ermittlungen gegen den FC Hansa Rostock und Hertha BSC aufgenommen. Das teilte der DFB in Frankfurt/Main mit.



Beim Pokal-Erstrundenspiel zwischen dem Drittligisten und dem Hauptstadtclub hatten Berliner Anhänger immer wieder Feuerwerkskörper und auch Raketen gezielt Richtung Rostocker Zuschauer gezündet. Die Hansa-Ultras setzen Hertha-Banner und Sitze in Brand. Schiedsrichter Robert Hartmann musste die Partie zweimal unterbrechen, einmal für zwei Minuten, in der 76. Minute sogar für 18 Minuten. Berlin gewann am Ende 2:0.



+++ 09.51 Uhr: Tiger Woods: Fünf Medikamente im Urin nachgewiesen +++

Der frühere Golf-Superstar Tiger Woods war Ende Mai in den USA wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer vorübergehend festgenommen worden. Woods stand damals offenbar unter dem Einfluss von fünf Medikamenten. Dies berichtet der Nachrichtensender BBC und beruft sich dabei auf das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung. Im Urin des einstigen Weltranglistenersten seien Rückstände von fünf Medikamenten nachgewiesen worden, darunter von Schmerz- und Schlafmitteln sowie von Betäubungsmitteln und einem Medikament gegen Angststörungen.

+++ 09.34 Uhr: Bundesverfassungsgericht hat Bedenken gegen EZB-Staatsanleihenkäufe +++



Das Bundesverfassungsgericht hat Bedenken gegen die Geldschwemme der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Richter schalten deshalb nach mehreren Klagen gegen die milliardenschweren Käufe von Staatsanleihen den Europäischen Gerichtshof (EuGH) ein, wie in Karlsruhe mitgeteilt wurde.



+++ 08.19 Uhr: Auto-Attacke nahe Paris: Kein Terror-Hintergrund +++



Nach der Auto-Attacke auf eine Pizzeria östlich von Paris suchen die Ermittler nach dem Motiv des mutmaßlichen Angreifers. Der 31-Jährige sei Franzose und bei der Tat nicht bewaffnet gewesen, berichteten französische Medien unter Berufung auf Ermittler. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits zuvor mitgeteilt, es gebe Hinweise, dass der Mann unter Rauschgift-Einfluss gestanden habe.



Der mutmaßliche Angreifer hatte am Montagabend sein Auto in dem Ort Sept-Sorts etwa 60 Kilometer östlich von Paris in eine Pizzeria gesteuert. Dabei wurde ein 12-jähriges Mädchen getötet, 13 weitere Menschen erlitten teilweise schwere Verletzungen. Die Polizei nahm den Fahrer fest, ein Terrorhintergrund ist laut Ermittlern bisher nicht zu erkennen. Der 31-Jährige soll aber absichtlich gehandelt haben.

+++ 07.33 Uhr: Iran droht mit Aufkündigung von Atomabkommen +++



Der Iran hat mit der Aufkündigung des Atomabkommens im Falle weiterer US-Sanktionen gedroht. Teheran könne das Abkommen "binnen Stunden" aufkündigen, sollte Washington seine Politik "der Sanktionen und des Zwangs" fortsetzen, warnte der iranische Präsident Hassan Ruhani in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache im Parlament. US-Präsident Donald Trump habe der Welt gezeigt, dass er "kein guter Partner" sei.

+++ 06.02 Uhr: Demonstranten zerstören Konföderiertenstatue in North Carolina +++



Bei einer Protest-Aktion gegen weiße Rassisten haben Demonstranten ein Denkmal für Soldaten der ehemaligen Südstaaten Amerikas gestürzt. Danach traten die Menschen auf die Statue ein. Nach Angaben der Veranstalter war die Aktion als direkte Antwort auf die Zusammenstöße von Rassisten und Gegendemonstranten in Charlottesville zu verstehen. Das Denkmal aus dem Jahr 1924 stand für Soldaten, die auf der Seite der Konföderierten Staaten im Amerikanischen Bürgerkrieg starben.

+++ 3.20 Uhr: Kim Jong Un fordert Einlenken von Trump +++

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat von den USA ein Einlenken im Streit um sein Atom- und Raketenprgramm gefordert. Um die Spannungen zu entschärfen und einen "gefährlichen militärischen Konflikt" zu vermeiden, müssten die USA als erste "eine geeignete Option" unterbreiten und darauf Taten folgen lassen, zitierte ihn die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Was er genau damit meinte, blieb offen.





Zuvor wurde Kim von seinem Militär ausführlich über die Pläne informiert, Raketen in Richtung der US-Luftwaffenbasis auf Guam abzuschießen. Laut KCNA kündigte er an, die Pläne für derartige Tests zunächst zurückzuhalten, um Washingtons Handlungen noch "etwas länger" zu beobachten. Gleichzeitig rief er die USA auf, alle Provokationen gegen sein Land "sofort" zu stoppen.

US-Verteidigungsminister Jim Mattis warnte Nordkorea vor einem Raketenangriff auf Guam. "Wenn sie die USA unter Beschuss nehmen, könnte das sehr schnell zu einem Krieg eskalieren", sagte Mattis im Pentagon.

+++ 03.05 Uhr: Erdrutsch und Überflutungen in Sierra Leone - mindestens 350 Tote +++



Eine durch heftige Unwetter ausgelöste Schlammlawine hat im westafrikanischen Staat Sierra Leone hunderte Menschen das Leben gekostet. Örtliche Medien berichteten von weit über 350 Toten, unter ihnen mehr als 100 Kinder, die bereits aus den Fluten geborgen wurden. Eine Quelle im Gesundheitsministerium sprach am Montagabend von bis zu 500 Toten.





Der Erdrutsch ereignete sich bei dem Ort Regent in der Nähe der Hauptstadt Freetown, als nach heftigen Regenfällen Teile eines völlig aufgeweichten Hügels abbrachen.

+++ 02.05 Uhr: Gabriel warnt Trump vor Krieg mit Nordkorea +++

China zieht die Sanktionsschraube gegen Nordkorea fester an AFP

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat die Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Nordkorea scharf verurteilt und vor der Gefahr eines Krieges gewarnt. Trump bediene sich in dem Konflikt einer "unfassbar kriegerischen Rhetorik". Es bestehe die Gefahr, "dass solche Eskalationen mit der Sprache beginnen und mit einem Militäreinsatz enden", sagte der Vizekanzler dem "Kölner Stadt-Anzeiger". In Europa wisse man um diese Gefahr. "Die ganze Welt ist schockiert darüber, wie unberechenbar die US-Politik geworden ist", sagte Gabriel. Während Außenminister Rex Tillerson und Verteidigungsminister James Mattis ein militärisches Eingreifen der USA für falsch hielten, gebe es Personen im Trumps Umfeld, die "die Stärke des Rechts gegen das Recht des Stärkeren eintauschen" wollten.

+++ 2.00 Uhr: Mindestens 19 Tote bei Angriffen auf UN-Friedenstruppe in Mali +++



Bei zwei Angriffen auf UN-Stützpunkte in Mali sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Am Abend überfielen unbekannte Angreifer ein UN-Lager in Timbuktu, wie die UN-Friedensmission Minusma mitteilte. Bei dem Überfall und der anschließenden Verfolgung der Angreifer starben insgesamt 15 Menschen, unter ihnen fünf malische Wachtposten, ein Polizist und ein Zivilist. Sechs Angreifer wurden getötet.



In Mali kommt es immer wieder zu Angriffen auf Blauhelme. Die Terrororganisation Al-Kaida im Islamischen Maghreb (AQMI) und andere extremistische Gruppen sind vor allem im Norden Malis aktiv. Der Blauhelm-Einsatz in Mali ist derzeit der gefährlichste UN-Einsatz. Mehr als 15 000 UN-Soldaten und Polizisten bemühen sich um eine Stabilisierung des Landes, darunter 875 Bundeswehrsoldaten. Diese sind in der nordöstlichen Stadt Gao stationiert.

+++ 01.13 Uhr: Taylor Swift gewinnt gegen Po-Grapscher vor Gericht +++



US-Popstar Taylor Swift hat im sogenannten "Po-Grapscher"-Prozess gegen einen ehemaligen Radio-DJ gewonnen. Ein Gericht in Denver im Bundesstaat Colorado gab ihrer Klage statt, dass David Mueller sie 2013 bei einem Fototermin unsittlich berührt hatte.

Mueller hatte ursprünglich gegen Swift, ihre Mutter und ihren Manager geklagt, weil er sie für den Verlust seines Jobs nach dem Vorfall verantwortlich machte. Swift reichte daraufhin Gegenklage ein.