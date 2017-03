Niederlande wählen neues Parlament

Den Haag - Die Niederländer wählen heute ein neues Parlament. In Den Haag steht ein Regierungswechsel an. Der bisherigen großen Koalition aus Rechtsliberalen und Sozialdemokraten werden große Verluste vorhergesagt. Vor weiteren wegweisenden Wahlen in Frankreich und auch Deutschland schaut Europa vor allem auf das Abschneiden der Partei von Geert Wilders. Der Rechtspopulist hatte einen entschiedenen Wahlkampf gegen Islam, Migration und die EU geführt. Nach den letzten Umfragen hat die Partei für die Freiheit von Wilders deutlich an Zustimmung verloren.