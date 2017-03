Niederlande-Wahl: Erste Wahllokale geöffnet

Den Haag - In den Niederlanden haben die Wahlen begonnen. In einigen Bahnhöfen öffneten die Wahllokale bereits kurz nach Mitternacht. Die meisten Wahllokale öffnemn aber erst um 7:30 Uhr. Rund 13 Millionen Niederländer sind aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. In einem Blumenkiosk am Bahnhof von Castricum in Nord-Holland konnten Bürger schon in der Nacht ihre Stimme abgeben. Alle Wahllokale schließen um Punkt 21 Uhr - mit Ausnahme in den Kommunen auf den karibischen Inseln Bonaire, Saba und Sint Eustatius. Wegen des Zeitunterschiedes schließen sie dort fünf Stunden später.