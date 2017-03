Niederlande-Wahl: Wilders fordert Austritt aus EU

Rotterdam - Zwei Tage vor der Parlamentswahl in den Niederlanden haben sich Ministerpräsident Mark Rutte und der Rechtspopulist Geert Wilders einen heftigen Schlagabtausch über einen Austritt der Niederlande aus der EU geliefert. Er werde sich bei einem Wahlsieg für einen «Nexit» stark machen, sagte Wilders bei einer TV-Debatte am Abend in Rotterdam. Dann werde man wieder Boss im eigenen Haus. Rutte wies das als große Gefahr zurück. Ein Austritt aus der EU sei unverantwortlich und stürze das Land ins Chaos. Mindestens 1,5 Millionen Arbeitsplätze gingen verloren.