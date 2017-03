Niederlande-Wahl: Wilders fordert Austritt aus EU

Rotterdam - In einem live ausgestrahlten TV-Duell haben sich in den Niederlanden Ministerpräsident Mark Rutte und der Rechtspopulist Geert Wilders einen heftigen Schlagabtausch über einen EU-Austritt geliefert. Er werde sich bei einem Wahlsieg für einen «Nexit» stark machen, sagte Wilders am Abend in Rotterdam. Rutte wies das als große Gefahr zurück. «Ein Austritt aus der EU ist unverantwortlich und stürzt unser Land ins Chaos.» Mindestens 1,5 Millionen Arbeitsplätze gingen verloren. Das TV-Duell war die erste direkte Konfrontation der beiden Politiker vor der Parlamentswahl am Mittwoch.