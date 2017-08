Nordkoreas Militär informiert Kim Jong Un ausführlich über Guam-Plan

+++ 3.20 Uhr: Kim Jong Un fordert Einlenken von Trump +++

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat von den USA ein Einlenken im Streit um sein Atom- und Raketenprgramm gefordert. Um die Spannungen zu entschärfen und einen "gefährlichen militärischen Konflikt" zu vermeiden, müssten die USA als erste "eine geeignete Option" unterbreiten und darauf Taten folgen lassen, zitierte ihn die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Was er genau damit meinte, blieb offen.



Zuvor wurde Kim von seinem Militär ausführlich über die Pläne informiert, Raketen in Richtung der US-Luftwaffenbasis auf Guam abzuschießen. Laut KCNA kündigte er an, die Pläne für derartige Tests zunächst zurückzuhalten, um Washingtons Handlungen noch "etwas länger" zu beobachten. Gleichzeitig rief er die USA auf, alle Provokationen gegen sein Land "sofort" zu stoppen.

US-Verteidigungsminister Jim Mattis warnte Nordkorea vor einem Raketenangriff auf Guam. "Wenn sie die USA unter Beschuss nehmen, könnte das sehr schnell zu einem Krieg eskalieren", sagte Mattis im Pentagon.

+++ 03.05 Uhr: Erdrutsch und Überflutungen in Sierra Leone - mindestens 350 Tote +++



Eine durch heftige Unwetter ausgelöste Schlammlawine hat im westafrikanischen Staat Sierra Leone hunderte Menschen das Leben gekostet. Örtliche Medien berichteten von weit über 350 Toten, unter ihnen mehr als 100 Kinder, die bereits aus den Fluten geborgen wurden. Eine Quelle im Gesundheitsministerium sprach am Montagabend von bis zu 500 Toten.



Der Erdrutsch ereignete sich bei dem Ort Regent in der Nähe der Hauptstadt Freetown, als nach heftigen Regenfällen Teile eines völlig aufgeweichten Hügels abbrachen.

+++ 02.05 Uhr: Gabriel warnt Trump vor Krieg mit Nordkorea +++

China zieht die Sanktionsschraube gegen Nordkorea fester an AFP

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat die Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Nordkorea scharf verurteilt und vor der Gefahr eines Krieges gewarnt. Trump bediene sich in dem Konflikt einer "unfassbar kriegerischen Rhetorik". Es bestehe die Gefahr, "dass solche Eskalationen mit der Sprache beginnen und mit einem Militäreinsatz enden", sagte der Vizekanzler dem "Kölner Stadt-Anzeiger". In Europa wisse man um diese Gefahr. "Die ganze Welt ist schockiert darüber, wie unberechenbar die US-Politik geworden ist", sagte Gabriel. Während Außenminister Rex Tillerson und Verteidigungsminister James Mattis ein militärisches Eingreifen der USA für falsch hielten, gebe es Personen im Trumps Umfeld, die "die Stärke des Rechts gegen das Recht des Stärkeren eintauschen" wollten.

+++ 2.00 Uhr: Mindestens 19 Tote bei Angriffen auf UN-Friedenstruppe in Mali +++



Bei zwei Angriffen auf UN-Stützpunkte in Mali sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Am Abend überfielen unbekannte Angreifer ein UN-Lager in Timbuktu, wie die UN-Friedensmission Minusma mitteilte. Bei dem Überfall und der anschließenden Verfolgung der Angreifer starben insgesamt 15 Menschen, unter ihnen fünf malische Wachtposten, ein Polizist und ein Zivilist. Sechs Angreifer wurden getötet.



In Mali kommt es immer wieder zu Angriffen auf Blauhelme. Die Terrororganisation Al-Kaida im Islamischen Maghreb (AQMI) und andere extremistische Gruppen sind vor allem im Norden Malis aktiv. Der Blauhelm-Einsatz in Mali ist derzeit der gefährlichste UN-Einsatz. Mehr als 15 000 UN-Soldaten und Polizisten bemühen sich um eine Stabilisierung des Landes, darunter 875 Bundeswehrsoldaten. Diese sind in der nordöstlichen Stadt Gao stationiert.

+++ 01.13 Uhr: Taylor Swift gewinnt gegen Po-Grapscher vor Gericht +++



US-Popstar Taylor Swift hat im sogenannten "Po-Grapscher"-Prozess gegen einen ehemaligen Radio-DJ gewonnen. Ein Gericht in Denver im Bundesstaat Colorado gab ihrer Klage statt, dass David Mueller sie 2013 bei einem Fototermin unsittlich berührt hatte. Mueller hatte ursprünglich gegen Swift, ihre Mutter und ihren Manager geklagt, weil er sie für den Verlust seines Jobs nach dem Vorfall verantwortlich machte. Swift reichte daraufhin Gegenklage ein.