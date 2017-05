Nordkorea testet laut Bericht erneut Rakete

Seoul - Nordkorea hat nach Medienberichten erneut eine Rakete abgefeuert. Bei dem Flugkörper könne es sich um eine ballistische Rakete gehandelt haben, berichtete die südkoreanische Agentur Yonhap am Sonntag unter Berufung auf das Militär. Die Rakete eines zunächst noch nicht bestimmten Typs sei im Westen des Landes gestartet. UN-Resolutionen verbieten Nordkorea den Test ballistischer Raketen. Erst am vergangenen Sonntag hatte das Land zu Testzwecken eine Mittelstreckenrakete in Richtung offenes Meer abgefeuert.