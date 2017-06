Prostituiertenmorde: Polizei fasst "dringend Tatverdächtigen"

Der Prostituiertenmörder von Nürnberg ist offenbar gefasst. Ein "dringend Tatverdächtiger" sei festgenommen worden, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken gegen Samstagmittag mit. Der Festnahme seien "intensive und umfangreiche Ermittlungen der SOKO Himmel" vorausgegangen.



Weitere Informationen könnten derzeit aufgrund "noch laufender Maßnahmen und Ermittlungen" nicht bekannt gegeben werden. Eine Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde für Montag, 14 Uhr angesetzt.

Zwei Prostituierte innerhalb weniger Tage ermordet

Wie berichtet, waren in Nürnberg innerhalb weniger Tage zwei Prostituierte getötet worden: eine 22-jährige Rumänin und eine 44 Jahre alte Frau aus China. Todesursache war in beiden Fällen "Gewalt gegen den Hals", berichtete die Polizei.



Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt. Dies legten die Obduktionsergebnisse und die "Auffindesituationen an den Tatorten" nahe.

Prostituiertenmorde bleiben oft ungeklärt

Beide Frauen waren erst seit kurzem in Nürnberg, und beide Taten ereigneten sich in sogenannten Modellwohnungen. Diese Einzimmer-Apartments in Mehrfamilienhäusern werden von Prostituierten meist nur für kurze Zeit angemietet.

Viele der Frauen halten sich oft nur kurz in einer Stadt auf. Sie reisen europaweit herum. Dies erschwert die Arbeit der Ermittler: Oft kannten die Opfer noch niemanden in der Stadt - alles spielt sich in der Anonymität ab.

Die Aussagebereitschaft im Rotlichtmilieu sei außerdem "nicht die beste", sagte Polizeisprecher Michael Petzold. Laut "Kassandra", der Nürnberger Beratungsstelle für Prostituierte, waren nach den Gewaltdelikten viele Sexarbeiterinnen in der Stadt verängstigt.