Österreich verschiebt Präsidentenwahl wegen defekter Wahlkarten

Wien (dpa) - Die Wahlposse in Österreich geht in die nächste Runde: Die Wiederholung der Stichwahl zum Bundespräsidenten muss wegen mangelhafter Wahlkarten verschoben werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung am geplanten Termin am 2. Oktober sei nicht möglich, sagte Innenminister Wolfgang Sobotka in Wien. Jetzt peile man einen Termin rund um den 4. Dezember an. Der Verfassungsgerichtshof hatte zuvor in einem einmaligen Vorgang nach einer Anfechtung der FPÖ die zweite Runde der Wahl aufgehoben. Grund waren diverse Formfehler.