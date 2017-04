Opel-Spitzentreffen mit Peugeot-Chef Tavares in Berlin

Berlin - Bund und Opel-Länder wollen am Mittag bei einem Spitzentreffen mit Peugeot-Chef Carlos Tavares in Berlin mehr über die Übernahme des deutschen Autobauers durch die Franzosen erfahren. Zu dem Gespräch zur Zukunft der deutschen Opel-Standorte hat Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries neben Tavares und seinem Generalsekretär Olivier Bourges auch die Ministerpräsidenten der Länder mit Opel-Werken eingeladen. Zudem werden Gewerkschaften, Betriebsräte und das Opel-Management dabei sein. Der Verkauf von Opel an Peugeot Citroën soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein.