Oppermann: Steinmeier wird Gesellschaft zusammenhalten

Berlin - Ex-Außenminister Frank-Walter Steinmeier kann nach Einschätzung von SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann als Staatsoberhaupt Deutschland wieder in ruhiges Fahrwasser bringen. «Mit seiner großen politischen Erfahrung als Kanzleramtschef, Fraktionsvorsitzender und Außenminister hat er die besten Voraussetzungen, um die Gesellschaft in dieser schwierigen Situation zusammenzuhalten», sagte Oppermann der dpa mit Blick auf die Flüchtlingskrise und die Spannungen in der EU. Steinmeiers Wahl zum neuen Bundespräsidenten am Sonntag gilt als sicher.