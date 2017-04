Ankara (dpa) - Der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu will einen Sieg des «Ja»-Lagers beim Referendum zur Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei nicht hinnehmen. «Dieses Referendum hat eine Wahrheit ans Licht gebracht: Mindestens 50 Prozent dieses Volkes hat dazu "Nein" gesagt», sagte der Chef der kemalistischen CHP vor Journalisten in Ankara.