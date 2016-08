OSZE-Außenminister suchen in Potsdam nach neuem Schwung

Potsdam - Mit einem Außenministertreffen in Potsdam will Deutschland der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa neuen Schwung verleihen. Auf Einladung von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier werden etwa 40 Ressortchefs erwartet. Wichtigstes Thema sind die Friedensbemühungen im Ukraine-Konflikt. Zudem soll es um Reformideen für die Arbeit der OSZE gehen. Zum Schutz des Treffens ist die Polizei mit mehr als 1000 Beamten im Einsatz. Deutschland führt noch bis zum Jahresende innerhalb der OSZE den Vorsitz.