Palästinenser rast mit Lastwagen in Menge - Vier Israelis getötet

Jerusalem - Ein Palästinenser ist in Jerusalem mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast und hat vier Israelis getötet. 13 weitere Menschen wurden verletzt, darunter mehrere schwer, wie Rettungskräfte mitteilten. Die Todesopfer sind drei junge Frauen und ein Mann. Der Attentäter wurde erschossen. Der Fahrer sei im Ostteil der Stadt in eine Gruppe von Soldaten gefahren, die gerade aus einem Autobus gestiegen war. Augenzeugen berichteten, der LKW sei mehrmals vor- und zurückgefahren, um möglichst viele Opfer zu erfassen.