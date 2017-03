Panamas Ex-Diktator Noriega nach Operation in künstlichem Koma

Panama-Stadt - Nach einer Gehirnoperation ist der frühere panamaische Machthaber Manuel Noriega in einem kritischen Zustand. Die Ärzte hätten ihn ein künstliches Koma versetzt, sagte sein Anwalt. Dem 83-Jährigen war in einem Krankenhaus in Panama-Stadt ein Gehirntumor entfernt worden. Danach kam es zu einer Hirnblutung und der ehemalige Diktator musste erneut operiert werden. Noriega verbüßt seit 2011 eine 20-jährige Freiheitsstrafe wegen des sogenannten Massakers von Albrook.