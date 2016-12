Papst Franziskus wird 80

Vatikanstadt - Papst Franziskus feiert heute seinen 80. Geburtstag. Bei einer Messe in der Paulinischen Kapelle im Apostolischen Palast kommt er am Morgen mit allen Kardinälen zusammen, die in Rom wohnen. Danach solle es ein «normaler» Tag werden, erklärte der Vatikan. Unter anderem steht ein Besuch der Präsidentin von Malta und des Bischofs von Chur in der Schweiz an. Am Abend ist ein Benefizkonzert im Vatikan für bedürftige Kinder geplant. Der Papst wird allerdings nicht daran teilnehmen.