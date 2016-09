Partygäste verwüsten Wohnhaus

Pliezhausen (dpa) - Die Party eines 17-Jährigen ist in Pliezhausen in Baden-Württemberg außer Kontrolle geraten - und mit einem verwüsteten Wohnhaus zu Ende gegangen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Junge die Abwesenheit seiner Eltern genutzt und über soziale Netzwerke zu der Party geladen. In der Nacht alarmierte der Teenager die Beamten, weil mehrere hochwertige Kameras gestohlen und Möbel beschädigt worden waren. Nach Angaben der Polizei hatten die etwa 80 Gäste das Wohnhaus auf drei Etagen verwüstet.