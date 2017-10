Peter kritisiert Flüchtlingskompromiss der Union

Köln - Grünen-Chefin Simone Peter hat die Festlegungen von CDU und CSU zur Flüchtlings- und Migrationspolitik kritisiert. Peter warf der Union im Sender WDR 5 vor, sie wolle die verschiedenen Flüchtlingsgruppen gegeneinander ausspielen. Peter sieht in dem Kompromiss der Unionsparteien einen Erfolg der CSU. So wie sie die Äußerungen aus der Union verstanden habe, «scheint es wirklich ein Punktsieg für die CSU zu sein», sagte sie. Eine Zahl von 200 000 Flüchtlingen pro Jahr zu nennen, sei «natürlich schon so etwas wie eine Obergrenze». Das wirke «am Ende doch wie ein Deckel».