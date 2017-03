New York - Die Fortsetzung der Rekordjagd an den US-Börsen hat weiter auf sich warten lassen. Zum Schluss verlor der Dow Jones 0,24 Prozent auf 20 954 Punkte. Der Eurokurs verlor nach seiner Zwischenerholung am Freitag an Schwung: Im New Yorker Handel stagnierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0583 Dollar.