Polizei: Vermisster HSV-Mitarbeiter vermutlich tot

Hamburg - Der seit elf Wochen vermisste HSV-Mitarbeiter, Timo Kraus, ist nach Angaben der Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit tot. Die Hamburger Polizei bestätigte, dass bei der am Vormittag in der Elbe entdeckten Wasserleiche der Personalausweis und Kleidungsstücke von Kraus entdeckt worden seien. Eine endgültige Identifizierung werde es wohl erst morgen geben. Der Leiter der HSV-Abteilung Merchandising/Lizenzen wurde seit 7. Januar vermisst. Er hatte damals mit Kollegen an einer Party an den Landungsbrücken teilgenommen.