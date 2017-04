Polizei ermittelt nach Fund einer Leiche in Hessen

Gießen - Nach dem Fund einer Leiche in Hessen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Ein Mann sei ums Leben gekommen, teilte ein Sprecher der Polizei in Gießen mit. Weitere Angaben machte er unter Hinweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht. Medien berichteten, ein 40-Jähriger sei Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Polizei kündigte für den Nachmittag eine Mitteilung an. Die Leiche wurde in Niddatal in Mittelhessen gefunden.