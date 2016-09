Polizei findet Leiche nach Hubschrauber-Absturz im Schwarzwald

Furtwangen - Beim Absturz eines Leichthubschraubers im Schwarzwald ist mindestens ein 26 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Bei dem Toten handele es sich um den Piloten, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Seine Leiche hatten die Einsatzkräfte erst nach mehreren Stunden gefunden. Die Suche nach einer möglichen zweiten Person sei am Abend bei Einbruch der Dunkelheit abgebrochen worden. Der Hubschrauber war nach Polizeiangaben am Nachmittag in Freiburg zu einem Rundflug gestartet.