Polizisten nehmen zwei mutmaßliche Plünderer fest

Amatrice - Im weithin verwüsteten Ort Amatrice in der italienischen Erbebenregion sind zwei mutmaßliche Plünderer festgenommen worden. Sie hätten sich auffällig in den Ruinen eines Gebäudes bewegt, meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Beide würden auf mögliches Diebesgut überprüft. Beobachter beschimpften die etwa 30 Jahre alten Männer. Polizeibeamte sind in der Erdbebenregion unterwegs, um unter anderem Kirchen vor Plünderungen zu schützen.