Polnische Ministerpräsidentin nach Autounfall weiter in Klinik

Warschau - Die verunglückte polnische Regierungschefin Beata Szydlo ist heute weiter in einem Militärkrankenhaus in Warschau. Ihr Zustand sei «stabil» und «unter Kontrolle», sagte ihr Sprecher Rafael Bochenek der Agentur PAP zufolge. Der 53-Jährigen sei «nichts Ernsthaftes» zugestoßen, so dass sie ihr Amt vom Krankenbett aus ausüben könne. Ihr Dienstwagen war am Abend nahe Krakau gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer hatte versucht, einem Kleinwagen auszuweichen. Der Kleinwagenfahrer soll den Unfall verursacht haben.