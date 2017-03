Präsidentschaftskandidat Fillon will wachsender Kritik trotzen

Paris - Frankreichs Präsidentschaftskandidat François Fillon hat angesichts wachsender Kritik aus dem eigenen Lager einen Durchhalte-Appell an seine Anhänger gerichtet. «Gebt nicht auf», rief der Konservative bei einer Rede im Pariser Vorort Aubervilliers. Eine Kundgebung in Paris soll morgen Zehntausende Unterstützer Fillons mobilisieren. Politiker der konservativen Republikaner drängen Fillon zum Rücktritt, um einen anderen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Fillons Kampagne steckt in der Krise, Grund sind Ermittlungen zum Verdacht einer Scheinbeschäftigung seiner Frau auf Parlamentskosten.