Python frisst Katze und speit sie wieder aus

In Thailand gehören Schlangen zum Alltag. Gelegentlich verirren sich die Tiere auch in menschliche Behausungen. Sehr zum Leidwesen einer Katzenbesitzerin in einem nordlichen Vorort von Bangkok. Eines Tages bemerkt sie, dass Bobo, eine ihrer drei Katzen, verschwunden ist. Auf der Suche entdeckt sie eine fünf Meter lange Schlange unter der Spüle. Sie scheint etwas Großes verschluckt zu haben. Sofort benachrichtigt die Thailänderin die zuständigen Behörden. Die Helfer fangen das Reptil und veranlassen es seine Beute wieder auszuspucken. Und tatsächlich: Es handelt sich um den armen Bobo, leider kommt für ihn die Hilfe zu spät. Immerhin kann sein Frauchen ihn nun anständig begraben. Die Schlange wird nach der Prozedur wieder in die Freiheit entlassen - in sicherer Entfernung von Bobos Geschwistern.