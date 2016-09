Rechtsextreme und Flüchtlinge attackieren sich in Bautzen

Bautzen - In der sächsischen Stadt Bautzen ist es erneut zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen gekommen. Laut Polizei standen sich am Abend auf einem Platz rund 80 gewaltbereite Männer und Frauen - zum Großteil aus dem rechten Spektrum - sowie 20 junge Asylbewerber gegenüber. Zwischen beiden Lagern kam es zu heftigen Wortgefechten und tätlichen Übergriffen. Zeugen zufolge flogen Flaschen. In Bautzen war es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Konflikten gekommen.