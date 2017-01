Regierung will Asylbewerbern mehr Geld für Rückkehr geben

Berlin - Die Bundesregierung will die freiwillige Rückreise von Asylsuchenden stärker fördern. Dafür werde morgen das Programm «Starthilfe plus» starten, teilte das Bundesinnenministerium mit. Für das Jahr 2017 würden zusätzlich 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Mit dem Geld sollen Asylbewerber möglichst noch vor dem Ende des Asylverfahrens zu einer Rückreise in die Heimat bewegt werden. Damit will die Regierung die Zahl freiwilliger Ausreisen erhöhen.