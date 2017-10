Regierungschef ruft in Katalonien zu friedlichen Protest auf

Barcelona - Am Tag des Generalstreiks in Katalonien hat Regierungschef Carles Puigdemont Demonstranten zu friedlichen Protesten gegen die Polizeigewalt vom Sonntag ermahnt. Heute sei ein Tag des demokratischen, staatsbürgerlichen und würdigen Protests, schrieb Puigdemont auf Twitter. Die Demonstranten sollten sich nicht provozieren lassen. Mehrere Gewerkschaften hatten zu dem Ausstand aufgerufen, der seit dem Morgen Teile des Öffentlichen Lebens in der Region beeinträchtigte. Am Mittag sollen Kundgebungen stattfinden.