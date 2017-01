Regierungskrise in Österreich - auch heute Verhandlungen

Wien - In Österreich ist der Verhandlungsmarathon über Auswege aus der Regierungskrise bis in den späten Abend weitergegangen. Spitzenpolitiker der sozialdemokratischen SPÖ und der konservativen ÖVP berieten im Kanzleramt in Wien. Die Runde wollte sich nach den Worten von ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner mit Fragen der Finanzierung künftiger Projekte befassen. Kanzler Christian Kern von der SPÖ sagte nach mehreren Stunden Verhandlungen, dass es in dieser Runde noch keine Entscheidung geben werde. Heute wird weiterverhandelt.