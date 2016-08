Rekordjäger entzündet 72 000 Kerzen auf Geburtstagskuchen

New York - Der Champion der Guinness-Weltrekorde, Ashrita Furman, hat sich nach eigenen Angaben mit 72 000 Kerzen auf einem Geburtstagskuchen einen weiteren Eintrag im Guinness-Buch verdient. Furman hat demnach seit 1986 insgesamt 621 Weltrekorde aufgestellt, von denen 206 noch ungebrochen sind. Das Guinness-Buch der Rekorde bezeichnet ihn als produktivsten Rekordhalter. Furman entzündete die Lichter in New York zu Ehren seines Meditationslehrers Sri Chinmoy. Der für ihn gebackene Kuchen reichte mit einer Größe von 13,5 auf drei Meter gerade aus für das Lichtermeer.