Köln - Wer eine Haushaltshilfe in Deutschland beschäftigt, tut das meist schwarz. Das zeigen Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Demnach sind schätzungsweise zwischen 75 und 83 Prozent der im Haushalt beschäftigten Hilfen nicht angemeldet. Der Anteil der Haushaltshilfen an der Schwarzarbeit insgesamt liege Umfragen zufolge bei 15 bis 20 Prozent.