Reuter ohne Ambitionen auf Bayern-Job

Berlin - Sportdirektor Stefan Reuter vom FC Augsburg hegt derzeit keine Ambitionen auf einen Wechsel in die sportliche Führung seines früheren Clubs FC Bayern München. «Ich habe einen langfristigen Vertrag und bin mehr als vier Jahre schon in Augsburg. Ich beschäftige mich nicht damit», sagte Reuter in der TV-Sendung Sky90. Beim FC Bayern ist seit dem Abschied von Matthias Sammer in der Sommerpause 2016 der Posten des Sportdirektors vakant. Als heißester Kandidat gilt Gladbachs Sportdirektor Max Eberl.