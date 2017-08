Bodybuilding-Star nahm 27 Jahre lang Steroide - nun liegt er im Koma

Er hat Oberarme, die so dick sind wie ein Baumstamm. Seine Schultern sind so breit wie ein Kleiderschrank. Der Extrem-Bodybuilder Rich Piana zählt zu den Größten und Erfolgreichsten überhaupt der Branche. Auf Instagram folgen dem 46-Jährigen 1,2 Millionen Menschen. Sein Motto: "Whatever it takes", was so viel bedeutet wie "mit allen Mitteln".

Das ist bei Piana durchaus wörtlich zu nehmen: Er trank nicht nur Protein-Shakes, "die so groß sind, dass darin ein Kleinkind ertrinken könnte", wie er einmal der britischen "Daily Mail" erzählte. Er machte auch keinen Hehl daraus, seit seinem 18. Lebensjahr Steroide zu nehmen - als Bodybuilder habe er keine andere Wahl, behauptete er immer wieder. Seit 27 Jahren trimmte er seinen Körper mit den gefährlichen Doping-Substanzen. Das wurde ihm womöglich nun zum Verhängnis.

Plötzlicher Zusammenbruch

Seine Freundin wollte ihm am Montag im Badezimmer gerade die Haare schneiden, als Piana plötzlich zusammenbrach. Aufgrund seines hohen Gewichts - der Bodybuilder bringt um die 150 Kilogramm auf die Waage - konnte ihm die zierliche Frau nicht allein helfen. Sie rief deshalb sofort den Notarzt. Telefonisch bekam sie Anweisungen zur Wiederbelebung.

Im Krankenhaus wurde Piana anschließend in ein künstliches Koma versetzt. Seitdem ist sein Zustand ernst. Gerüchte, dass der Bodybuilder bereits tot sei, räumte seine Partnerin in einem Instagram-Posting aus. "Ich will nochmal klarstellen, dass er am Leben ist. Seine Familie und ich bitten euch um positive Gedanken, Gebete und Liebe."

Was genau zu dem Zusammenbruch führte, ist bislang unklar. Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, sollen sich 20 Flaschen mit Steroiden und weißes Pulver zusammen mit einer Kreditkarte auf einem Tisch befunden haben. Piana war in der Vergangenheit opiatsüchtig, soll seine Sucht aber überwunden haben, erklärte seine Freundin.