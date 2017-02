Richard Gere besucht Claudia Roth: «Wir schauen auf Deutschland»

Berlin - Zwei, die sich gern haben: US-Filmstar Richard Gere und Grünen-Politikerin Claudia Roth haben sich in Berlin getroffen, um über Menschenrechte und die Tibet-Frage zu sprechen. Der Schauspieler nannte Deutschland ein Vorbild in bewegten politischen Zeiten: «Ich komme aus einem Land, das im Moment sehr chaotisch ist. Und offen gesagt schauen wir gerade auf Deutschland, um uns inspirieren zu lassen.» Vor allem in der Flüchtlingspolitik bewiesen die Deutschen und ihre Regierung Mut. Für morgen ist Gere mit Bundeskanzlerin Angela Merkel verabredet.