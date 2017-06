Festival-Absage: Das wirft der Veranstalter den Behörden vor

Das Musikfestival "Rock am Ring" ist wegen einer Terrorwarnung unterbrochen worden. Die Polizei in Koblenz begründete die Absage mit "konkreten Hinweisen, aufgrund derer eine mögliche terroristische Gefährdung nicht auszuschließen" sei. Die Ermittlungen liefen "mit Hochdruck". Details zu der Terrorbedrohung wollte die Polizei zunächst nicht nennen.



Der Veranstalter kam der Aufforderung der Polizei zur Unterbrechung der Großveranstaltung am Nürburgring nach und bat die fast 90.000 Besucher, das Festivalgelände zu verlassen. Die Gäste haben sich größtenteils ruhig und kontrolliert zu den Ausgängen und auf die Campingplätze begeben.



"Rock am Ring": Veranstalter kritisiert Behörden

Veranstalter Marek Lieberberg äußerte die Hoffnung, "Rock am Ring" am Samstag fortsetzen zu können. Auf einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz konnte aber auch er keine näheren Angaben zu den Gründen für die Unterbrechung des Festivals machen. Er machte jedoch die vage Andeutung, dass möglicherweise verdächtige Personen kurzfristig auf dem Festivalgelände gearbeitet haben. Aufnahmen zeigen, wie der sichtlich und hörbar aufgebrachte Konzertveranstalter nach einer Erklärung für die Absage sucht - und dabei unter anderem die Arbeit der Polizei kritisierte.

Der stern dokumentiert Auszüge seines Statements vor Medienvertretern: "Fragen Sie die Polizei, wie lange sie benötigt (...), ob ihnen die Nacht ausreicht (...). Es ist Licht hier auf dem Gelände, sie können Bombenhunde hierher schicken, sie haben 1200 Beamte vor Ort (...). Wenn das nicht ausreicht, um ein Gelände für sicher zu erklären, dann frage ich mich, warum ein Fußballspiel von Borussia Dortmund am Folgetag (...) hat stattfinden können. Dann frage ich mich, warum ein Länderspiel stattfinden kann und die Polizei da gewillt ist, das mitzutragen. Warum ist es beim Fußball möglich, warum ist es bei anderen Situationen möglich? Warum sind wir die Prügelknaben für die Situation?"

Werden Festivals anders behandelt als der Fußball?

Auch zur allgemeinen Terrorgefahr fand Lieberberg Worte: "Es muss Schluss sein mit 'This is not my islam' (...). Ich möchte endlich mal Demos sehen, die sich gegen diese Gewalttäter richten. Ich habe bisher noch keine Moslems gesehen, die zu Zehntausenden auf die Straße gegangen sind und gesagt haben 'Was macht ihr da eigentlich?'. Und ich möchte haben, dass in dem Land etwas geschieht. Dass Gefährder beispielsweise auch festgenommen werden (...)."

Trotz seiner aufgebrachten Rede stellt sich Lieberberg jedoch hinter die Unterbrechung des Festivals aus Sicherheitsgründen. Er habe jedoch das Gefühl. dass er als Veranstalter von den Behörden anders behandelt werde als der Fußball.

Ob tatsächlich eine islamistische Bedrohungslage hinter der Unterbrechung steckt, ist unterdessen weiter unklar. Wann sich die Polizei äußert, ist nicht bekannt.