Rocker in Dänemark zerstückelt - Leiche in Ikea-Tüten weggeschafft

Kopenhagen - Zwei Männer sollen einen Rocker in Dänemark zerstückelt und die Leichenteile in großen blauen Ikea-Tüten weggeschafft haben. Das teilte die dänische Polizei mit. Die Überreste des 25-Jährigen, der der Rockergruppe Satudarah angehört haben soll, wurden in einem Wald westlich der Hauptstadt Kopenhagen entdeckt. Kurz darauf wurden die beiden Männer festgenommen, sie sitzen in Untersuchungshaft. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Bürgern, die die Männer mit den Tragetüten gesehen haben könnten.