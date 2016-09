Rosberg rast in Singapur zur Pole Position

Singapur - Nico Rosberg hat sich für das Flutlichtrennen von Singapur die Pole Position gesichert. Der Mercedes-Pilot fuhr in der Qualifikation die schnellste Runde und verwies Daniel Ricciardo im Red Bull auf den zweiten Rang. Rosbergs Teamkollege Lewis Hamilton wurde nur Dritter. Vor dem 15. Saisonlauf morgen hat Hamilton noch zwei Punkte Vorsprung auf Rosberg in der WM-Wertung. Sebastian Vettel schied bereits in der ersten K.o.-Runde aus. Er hatte Probleme mit dem Querstabilisator an der Front seines Ferrari.