Rowling veröffentlicht Kurzgeschichten über Harry-Potter-Kosmos

London - Neues aus Hogwarts: Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling hat drei neue E-Books aus der Welt des berühmten Zauberlehrlings veröffentlicht. Mit den Kurzgeschichten, die heute in drei Bänden erschienen sind, stillt Rowling den Hunger der Harry-Potter-Fans, die mehr erfahren wollen über die Zauberschule Hogwarts, das Leben einflussreicher Zauberer und magische Wesen. Die E-Books wurden gleichzeitig in acht Sprachen veröffentlicht. Rowling teilt persönliche Erinnerungen an die Entstehungsgeschichte von Figuren.