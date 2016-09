Russische Parlamentswahl beginnt im Fernen Osten

Moskau - Bei der Parlamentswahl in Russland haben im Fernen Osten die ersten Wahllokale geöffnet. Die Abstimmung begann auf der dünn besiedelten Tschuktschen-Halbinsel und auf der Halbinsel Kamtschatka am Pazifik. Weil sich das größte Flächenland der Erde über elf Zeitzonen erstreckt, dauert die Abstimmung bis Sonntagabend 20.00 Uhr MESZ. Dann schließen die letzten Wahllokale in der westlichen Ostsee-Exklave Kaliningrad. Bei der Parlamentswahl will die Kremlpartei Geeintes Russland trotz einer tiefen Wirtschaftskrise ihre Macht festigen.