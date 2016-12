Einen ungewöhnlichen Dienst gegen Bezahlung bietet ein russischer Rentner an: Wie die Internetzeitung Fontanka.ru aus St. Petersburg am Donnerstag berichtete, schlug der Mann in einer Kleinanzeige vor, an Stelle von Straftätern in Haft zu gehen.



"Ich sitze für Sie Strafen von bis zu fünf Jahren ab", lautete demnach seine Annonce auf der Internetseite Avito.ru. "Ich nehme alles auf mich und werde entsprechend auch aussagen", führte er weiter aus, bat aber gleichzeitig darum, ihm keine Fälle anzubieten, bei denen es um Gewalttaten geht. Als Bezahlung verlangt er zwischen 2500 und 300 Rubel (39-47 Euro) pro Hafttag.



Anzeige wurde aus dem Netz genommen



Dem Bericht beigestellt war ein Foto der Anzeige. Wie Fontanka.ru später berichtete, verschwand die Kleinanzeige des Rentners kurz nach Veröffentlichung des Artikels von der Internetseite.

Menschenrechts- und Nichtregierungsorganisationen klagen regelmäßig über die Haftbedingungen und das korrupte Strafvollzugsystem in Russland. Das Land mit seinen 143 Millionen Einwohner hat rund 640.000 Häftlinge.