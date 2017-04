Russland mahnt USA zu Zurückhaltung im Nordkorea-Konflikt

Moskau - Russland hat die USA vor einem militärischen Eingreifen gegen Nordkorea gewarnt. «Ich hoffe, dass es keine einseitigen Schritte der USA wie in Syrien geben wird», sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow in Moskau. US-Präsident Donald Trump habe doch im Wahlkampf versprochen, militärische Interventionen zu unterlassen. Im kommunistischen Nordkorea setzt die Führung ihren Griff nach der Atombombe fort, auch wenn ein Raketentest am Ostersonntag gescheitert ist. Trump hat angekündigt, die Aufrüstung verhindern zu wollen.