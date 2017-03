Sängerin Cheryl bringt einen Sohn zur Welt

Die britische Sängerin Cheryl hat die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes mit « One Direction»-Star Liam Payne bekanntgegeben. Der kleine Junge sei schon am vergangenen Mittwoch zur Welt gekommen, erklärte Cheryl in der Nacht auf ihrem Instagram-Account. «Wir sind unheimlich verliebt und unermesslich glücklich», schrieb sie und postete ein Foto, das den Säugling auf dem Arm seines Vaters zeigt. Einen Namen habe das Kind noch nicht.