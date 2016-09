Salmonellengefahr: Drogeriemarkt dm ruft Bio-Sesam zurück

Karlsruhe - Wegen Salmonellengefahr hat die Drogeriemarktkette dm seinen Bio-Sesam aus Uganda zurückgerufen. Betroffen ist der Artikel «dmBio Sesam ungeschält 500 g», wie das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe am späten Abend mitteilte. Bei Kontrollen des Produkts seien in einer Probe Salmonellen festgestellt worden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Produkte der zurückgerufenen Chargen betroffen sind. Verbraucher können betroffene Ware in allen Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis werde erstattet.