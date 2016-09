Schäuble begrüßt EU-Entscheidung im Fall Apple

Berlin - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat die Entscheidung der EU-Kommission begrüßt, den Apple-Konzern zu Steuernachzahlungen in Milliardenhöhe zu verpflichten. Er sagte der «Bild am Sonntag», die EU-Kommission müsse die Einhaltung der Wettbewerbsregeln in der EU durchsetzen. Wenn ein Staat einzelnen Unternehmen unzulässige Vorteile verschaffe, sei es richtig, dass die EU-Kommission konsequent dagegen vorgehe. Apple droht nach der Entscheidung der EU-Kommission eine Steuernachzahlung von mehr als 13 Milliarden Euro. Apple und Irland wollen sich dagegen wehren.