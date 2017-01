Schleuserring fliegt in Italien und Deutschland auf

Rom - Ein internationaler Schleuserring ist in Italien und Deutschland aufgeflogen. Die Bande bestehe aus mehreren Pakistanern, die Dutzende Menschen aus Pakistan über die Balkanroute geschmuggelt hätten, teilte die italienische Polizei mit. Ein Verdächtiger sei in Italien, ein weiterer in Deutschland festgenommen worden. Ihnen wird neben Schleusung auch erpresserischer Menschenraub vorgeworfen. Mehrere Dutzend Menschen aus Pakistan soll die Bande nach Deutschland und nach Frankreich geschmuggelt haben, nachdem diese zwischen 3000 zu 8500 Euro bezahlt hätten.