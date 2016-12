Schneefall in Südgriechenland

Athen - Starker Schneefall hat am Morgen zu Verkehrsproblemen vor allem in Südgriechenland geführt. In allen Regionen um die Hauptstadt Athen schneite es heftig, wie das griechische Fernsehen berichtete. Vorübergehend musste auch die Nationalstraße nach Nordgriechenland gesperrt werden, weil mehrere Lastwagen ohne Ketten im Schnee steckengeblieben waren. Im Zentrum Athens lag am frühen Morgen eine dünne Schneedecke. Die Thermometer zeigten Werte um den Gefrierpunkt. Die Athener Stadtbahn stellte am Morgen den Verkehr im nördlichen Streckennetz ein, wie das Staatsradio berichtete.