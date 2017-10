Schon 3000 Wunschzettel in Christkind-Postfiliale angekommen

Engelskirchen - Knapp zwölf Wochen vor Weihnachten sind in der Christkind-Postfiliale in Engelskirchen schon die ersten Wunschzettel eingetroffen. Dabei hat das besondere Postamt eigentlich noch geschlossen. Unter den mehr als 3000 Briefen seien viele aus Taiwan, China, Japan oder Malaysia, sagte eine Sprecherin der Deutschen Post. Die Wünsche der Kinder fallen unterschiedlich aus - und auch Angebote sind dabei: Sapphine aus Taiwan etwa vermutet, dass es in Deutschland gerade «kalt und schneebedeckt» sein muss und lädt das Christkind kurzerhand in ihre Heimat ein.