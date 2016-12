Schubert-Ära nach 15 Monaten in Gladbach beendet

Mönchengladbach - Am Ende hätte André Schubert auch kein Sieg mehr geholfen. Nach nur 15 Monaten und einer bemerkenswerten Talfahrt in den letzten Wochen ist der 45 Jahre alte Cheftrainer von seinen Aufgaben freigestellt worden. «Wir sind gemeinsam mit André zu dem Ergebnis gekommen, dass es für beide Seiten besser ist, unsere Zusammenarbeit jetzt zu beenden», erklärte Sportdirektor Max Eberl in einer schriftlichen Mitteilung nach der 1:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Über den Nachfolger wollte er noch keine Aussagen treffen. Hartnäckig hält sich allerdings der Name Dieter Hecking.